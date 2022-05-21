Сколько российских командиров участвуют в войне с Украиной

Расследовательское издание "Проект" установило имена 166 российских военных, отдающих приказы в ходе войны России против Украины.

Согласно данным издания, реальный боевой опыт имеется лишь у 39 из них (23%). В статье отмечается, что средний доход офицера, который сейчас командует в сухопутных войсках, в 2019 году составлял около 270 тысяч рублей в месяц, офицера Генштаба - около 300 тысяч, командующих военными округами и отдельными родами войск - около 900 тысяч. При этом обычные солдаты получали не больше 50 тысяч рублей в месяц.

По информации издания, у каждого третьего высшего командира российской армии, участвующего в войне в Украине, есть долги, в том числе по ЖКХ и алиментам, пятеро из них привлекались к административной ответственности. Каждый пятый командир имел штрафы ГИБДД, при этом каждый шестой - не оплачивал их вовремя. Перед войной Россия сосредоточила у границ Украины не менее 20% личного состава вооруженных сил России на четырех направлениях наступления. Всего российская армия насчитывает около 900 тысяч человек, пишет издание.