Москва о возможном выходе Молдовы из СНГ

Выход Молдовы из СНГ стал бы неправильным шагом, который негативно сказался бы на ее экономике, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Нам кажется, это был бы неправильный шаг, поскольку в рамках СНГ Молдова пользуется массой льгот и преимуществ, в частности, является членом свободной зоны торговли. Несомненно, выход из таких соглашений отразится негативным образом на ее экономике. Помимо этого, существует масса соглашений, касающихся миграции, социального обеспечения, других вещей, выход из которых навредит самой Молдавии больше чем кому-либо. Но это суверенный выбор Молдовы ", - цитирует его Интерфакс.

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу на прошлой неделе заявил о необходимости рассмотреть вопрос о целесообразности участия страны в СНГ.