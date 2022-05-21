Под завалами после ракетного удара России по Черниговской области нашли 87 тел погибших

После авиаудара по поселку Десна в Черниговской области, нанесенного российской армией неделю назад, 17 мая, под обломками обнаружили тела 87 погибших, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых – без этих людей уже будет будущее Украины», - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что как президент страны, которая воюет, он думает о настоящем Украины и о том, сколько людей гибнет ежедневно.

В ночь на 17 мая российские войска ударили ракетами по Яворивскому району Львовской области, где расположен полигон, и по поселку Десна в Черниговской области, рядом с которым расположен учебный центр Вооруженных сил Украины «Десна».