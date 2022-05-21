Прямые авиарейсы вновь свяжут Азербайджан и Черногорию

Так, с 30 июня по 1 сентября рейсы по маршруту Баку - Тиват - Баку будут выполняться еженедельно - по четвергам.

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» в партнерстве с туроператором PASHA Travel вновь начнет выполнение чартерных рейсов в Черногорию. В пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» haqqin.az сообщили, что AZAL и PASHA Travel договорились о возобновлении чартерной программы в Черногорию в рамках летнего расписания полетов 2022 года.

Тиват — современный курортный город Черногории на берегу Бока-Которского залива на полуострове Врмац. Международный аэропорт Тиват - единственный аэропорт на побережье Черногории, расположенный недалеко от его самых популярных курортов.

Одним из ключевых преимуществ этого направления является безвизовый режим для граждан Азербайджана.

Авиабилеты по маршруту Баку - Тиват - Баку можно приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг в эконом-классе и до 32 кг при путешествии бизнес-классом), а также полный ассортимент холодного и горячего питания.

Туристические пакеты в Черногорию также доступны к продаже во всех турагентствах Азербайджана.

AZAL и PASHA Travel с 2017 года связывает успешное долгосрочное сотрудничество по данному направлению.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки, и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Черногорию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-montenegro.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.