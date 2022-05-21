Разыскиваемого за убийство жителя Хырдалана задержали спустя 5 лет

Генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании гражданина Азербайджана Самира Кязимова, который был признан виновным за умышленное убийство жителя города Хырдалан Валеха Наджафова.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, преступление было совершено в марте 2017 года на территории города Хырдалан Апшеронского района. Члены преступной группы – гражданин Ирана Башир Гахрамани, а также граждане Азербайджана Ильхам Гасанов, Рашад Гурбанов, Хаял Пашаев, Кянан Гасанов, Билал Байрамов, Аллахверди Рузпейкар и Магомед Ахмедов – были привлечены к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Другие члены преступной группировки – гражданин Азербайджана Самир Кязимов и гражданин Ирана Гасан Алигарадаглы – признанные виновными в совершении преступления, скрылись от уголовной ответственности. В мае 2017 года они были объявлены в розыск.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, 12 мая 2022 года был задержан находившийся в розыске обвиняемый Самир Казимов, 18 мая 2022 года ему были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.