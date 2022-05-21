Вугара Сафарли перевели в колонию строгого режима
Бывший исполнительный директор упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугар Сафарли переведен в исправительное учреждение. Бывший руководитель фонда этапирован из Лечебного учреждения Пенитенциарной службы в колонию строгого режима.
Отметим, В.Сафарли был переведен из Бакинского следственного изолятора в Лечебное учреждение.
Напомним, В.Сафарли и другим обвиняемым по данному уголовному делу было предъявлено обвинение по статьям УК 179.4 (присвоение с причинением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денег, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере), 308.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) и по другим статьям УК.