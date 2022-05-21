Экс-глава МИД Австрии ушла из «Роснефти»
Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная танцем с президентом РФ на своей свадьбе, направила российской компании "Роснефть" заявление об отставке с должности члена совета директоров. Об этом сообщила "Роснефть" в понедельник в пресс-релизе.
В сообщении говорится, что Кнайсль ушла в отставку с должности члена совета директоров компании "Роснефть" 20 мая.
"В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу в течение последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", - говорится в заявлении компании.
Кнайсль вошла в совет директоров в июне 2021 года. "Роснефть" отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Кнайсль в будущем, поскольку считает ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".