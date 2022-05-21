Экс-глава МИД Австрии ушла из «Роснефти»

Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная танцем с президентом РФ на своей свадьбе, направила российской компании "Роснефть" заявление об отставке с должности члена совета директоров. Об этом сообщила "Роснефть" в понедельник в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что Кнайсль ушла в отставку с должности члена совета директоров компании "Роснефть" 20 мая.