Лукашенко: Киеву придется еще просить Минск и Москву не допустить «отрыва» запада Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что Запад предпринимает шаги для того, чтобы расчленить Украину.
"Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"И, как я говорил, украинцам еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва западной части, других частей от Украины", - цитирует Лукашенко РИА Новости.