Германия стимулирует «утечку мозгов» из России

После начала российского вооруженного вторжения в Украину сотни высококвалифицированных специалистов из России приняли решение перебраться в Германию. "В апреле российским гражданам было выдано в Москве 350 рабочих виз", - сообщило министерство иностранных дел ФРГ в воскресенье, 22 мая. Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге за тот же период выдало 190 рабочих виз.

По сведениям агентства dpa, большинство из этих людей еще в России работали в немецких компаниях. "За первые недели после начала войны мы оказали содействие в получении рабочих виз более чем 400 россиянам, желающим переехать в Германию", - сообщила адвокат франкфуртской конторы Fragomen Global LLP, специализирующейся на вопросах трудовой миграции, Катарина Форлендер (Katharina Vorländer). Она отметила, что примерно 30 процентов заявителей уже находятся в Германии.