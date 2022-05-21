Министр здравоохранения Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В Женеве продолжается 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). В этом году сессия ВАЗ посвящена теме «Здоровье для мира, мир для здоровья».

Во второй день юбилейной сессии Ассамблеи здравоохранения выступил глава азербайджанской делегации Теймур Мусаев. В своем выступлении министр отметил, что с начала пандемии под председательством Азербайджана Движение неприсоединения, активно мобилизовав усилия широкой международной общественности в духе мультилатерализма, сотрудничества и солидарности, выдвинуло ряд успешных инициатив с точки зрения борьбы с пандемией и устранения ее негативных последствий.

Было доведено до внимания, что неравенство между развивающимися и развитыми странами с точки зрения распределения вакцин COVID-19 препятствует достижению международной общественностью полной ликвидации пандемии в короткий срок. По его словам, для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных мер в борьбе с пандемией важно усилить все соответствующие аспекты основных услуг здравоохранения. Сюда, наряду с различными действиями, необходимо включить также продолжение программ непрерывной вакцинации для универсальной доступности здравоохранения.