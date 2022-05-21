Российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны в Украине
Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной. По его словам, за время дипломатической службы ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу.
«Развязанная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России», - цитирует его Радио Свобода.
Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе 20 лет.
«К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал», — заявил дипломат.
По словам Бондарева, министерство иностранных дел России больше не занимается дипломатией, а «сеет ложь, разжигание и войну».
«У России больше не осталось союзников», — написал он, объяснив это агрессивной политикой Москвы.