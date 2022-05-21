В Загатале все еще не могут найти пропавшего индуса

В Загатальском районе продолжаются поиски пропавшего в горной местности гражданина Индии. Об этом журналистам сказал главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Мансимов.

По его словам, к поискам пропавшего индийского туриста привлечены 11 групп по 10 человек в каждой, состоящих из сотрудников МВД, а также соответствующих структур Министерства экологии и природных ресурсов. В настоящее время в горных районах со сложным рельефом продолжаются поисковые мероприятия.

Напомним, 17 мая в полицию поступило заявление о пропаже в Загатале гражданина Индии Кондавеети Маникатха, 1993 года рождения.

В результате предварительного расследования было установлено, что 12 мая он покинул отель, в котором остановился в Загатале, и отправился в высокогорную местность со сложным рельефом в селе Джар.