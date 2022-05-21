Шведский премьер позитивно оценила переговоры с Эрдоганом по НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в интервью официальному информагентству страны ТТ позитивно оценила прошедшие ранее переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу членства королевства в НАТО, пишет турецкая газета Star.

"У меня была приятная и позитивная встреча с президентом Эрдоганом в эти выходные", – приводит издание фрагмент заявления шведского премьера.

Андерссон отметила, что Швеция стала "одной из первых стран, внесших Рабочую партию Курдистана в список террористов". Она также подчеркнула, что с нетерпением ждет дальнейших переговоров с Турцией.