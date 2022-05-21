Ким Чен Ын написал Ильхаму Алиеву
Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики, сообщает пресс-служба главы государства.
«От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики передаю Вам самые искренние поздравления правительству и народу по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Выражаю уверенность в том, что дружба и сотрудничество между Кореей и Азербайджаном будут постоянно развиваться в соответствии с волей обоих народов. Желаю Вам больших успехов в ваших делах во имя процветания азербайджанского народа», - говорится в поздравлении.