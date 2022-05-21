В Мелитополе украинские партизаны взорвали железнодорожные пути
Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым российские войска осуществляли важные логистические перевозки. Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы. На место взрыва российские войска отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.
Утром 23 мая местные жители видели черный клубок дыма вблизи мясокомбината.