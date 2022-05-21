Эрдоган летит в Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан. Об этом АПА сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Он отметил, что визит состоится 28 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан. Об этом АПА сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Он отметил, что визит состоится 28 мая.
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