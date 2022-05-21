Рамин Гаджилы предстанет перед судом
В ближайшие дни перед судом предстанет общественный деятель и глава "Европейского движения в Азербайджане" Рамин Гаджилы, обвиняемый в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы.
Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела находятся на рассмотрении судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова. Предварительное судебное заседание назначено на 25 мая.
В ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО «No Border Travel Agency» Рамин Гаджилы, председатель Общественного объединения «Молодежное научное и культурное развитие» Сардар Искендеров, представители ООО «Yes Travel» Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель «HMH Baku Travel» Нармина Дадашова, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов организовывали незаконную миграцию заявителей путем подделки и продажи фальшивых выписок со счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, письма-обращения в правоохранительные органы, медицинские справки и другие официальные документы.
Отметим, что Гаджилы обвиняется в мошенничестве в форме организованной группы. Уголовное дело в отношении других обвиняемых возбудили отдельно.
Потерпевшими по делу признаны 22 человека.