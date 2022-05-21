Рамин Гаджилы предстанет перед судом

В ближайшие дни перед судом предстанет общественный деятель и глава "Европейского движения в Азербайджане" Рамин Гаджилы, обвиняемый в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела находятся на рассмотрении судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова. Предварительное судебное заседание назначено на 25 мая.