Россияне пытаются окружить группировку Объединенных сил и установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями. Как передает УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Основная цель противника пока остается неизменной - попытки окружить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями, а также обеспечить устойчивость сухопутного коридора с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил он.