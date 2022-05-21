Что связывало убитого Хасана Сайяда Ходаи и киллера-азербайджанца Орхана Асадова?

Выяснилось также, что убитый Ходаи был правой рукой генерала Касема Сулеймани, командира спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс», два года назад убитого в Ираке по указанию тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Высокопоставленный военный офицер, полковник Корпуса стражей исламской революции Хасан Сайяд Ходаи, убитый 22 мая на одной из центральных улиц Тегерана, был связан с азербайджанским киллером, отправленным на Кипр с целью устранить израильских бизнесменов и арестованным там же в сентябре прошлого года. Об этом сообщили израильские источники.

Убийство полковника КСИР совпало с публикацией в иранских СМИ сообщений о раскрытии шпионской сети, связанной с израильской разведкой. Агентство Fars написало, что несколько человек, связанных с «сионистским режимом», были арестованы.

Иранские правоохранители разыскивают причастных к убийству Ходаи. Погибший был помощником начальника отдела технологического исследования и развития оборонно-промышленного комплекса Минобороны Ирана. По предварительным данным, речь идет о заказном убийстве. Исполнителей было как минимум двое. Сообщается, что вооруженные преступники находились на мотоциклах. Подъехав к автомобилю, в котором находился 50-летний офицер КСИР, они открыли огонь на поражение. В полковника было выпущено порядка пяти пуль. От полученных ранений он скончался на месте. Убийцам удалось скрыться. В настоящее время устанавливается их личность. В КСИР расценили произошедшее как теракт. В заявлении структуры, которое цитирует агентство Mehr, говорится, что убийство было совершено «антиреволюционными элементами».

СМИ указывают, что Ходаи оказывал поддержку «Хезболле» и силам палестинского сопротивления путем передачи им высокоточного оружия. К КСИР он присоединился в возрасте 15 лет.

Также отмечается, что убийство произошло вскоре после возвращения Ходаи из командировки в Сирию.

В свою очередь израильские СМИ сообщают, что полковник Ходаи отвечал за планирование и подготовку терактов против граждан Израиля и израильских целей за рубежом. Как сообщила радиостанция «Кан Бет», велась подготовка терактов на территории Турции, Кипра, Кении и Колумбии, однако все атаки были предотвращены израильским «Моссадом».

«Кан Бет» также сообщила, что, согласно полученной информации, полковник Сайяд Ходаи был назначен недавно на руководящий пост в иранской программе по разработке и производству беспилотных аппаратов для военных целей.

Кроме того, СМИ сообщали, что убитый полковник был связан с арестованным на Кипре киллером-азербайджанцем Орханом Асадовым. В сентябре прошлого года кипрские спецслужбы арестовали Асадова, 38-летнего азербайджанца с российским паспортом, которого отправили на Кипр ликвидировать израильских бизнесменов в этой стране, в том числе миллиардера Тедди Саги. Позже были задержаны несколько его сообщников. Тогда правительство Израиля, в том числе министр обороны Бени Ганц, заявили, что террористическая атака, запланированная иранскими спецслужбами против израильских бизнесменов на Кипре, была предотвращена израильскими спецслужбами.

«Иран остается глобальной и региональной угрозой, а также вызовом Израилю, и мы будем продолжать работать, чтобы защитить наших граждан и Государство Израиль от любой угрозы», – заявил Бени Ганц в Кнессете.

Израильские СМИ сообщали, что Орхан Асадов сотрудничал с иранскими спецслужбами в России, и «Моссад» на протяжении некоторого времени следил за ним. Асадов был арестован на основании информации, предоставленной именно израильской разведкой. Теперь же выяснилось, что за нападением на израильских бизнесменов на Кипре стоял именно полковник Ходаи.