Служба безопасности Украины: Медведчук сотрудничает со следствием и рассказывает про преступные схемы в верхушке

«Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение по делам о выведении из государственной собственности нефтепровода «Самара - Западное направление» и закупке угля у неподконтрольных Украине территорий в Донецкой и Луганской областях, сотрудничает со следствием». Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, передает Укринформ.

По его словам, нынешняя война между Украиной и Россией - прямое следствие политики Кремля, который во что бы то ни стало пытался сохранить свое влияние на Украину.

«А высшие должностные лица нашего государства, к сожалению, тем или иным способом помогали этому. Поэтому информация от Медведчука дает возможность украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика ранее. И это вопрос не только юридической, но и моральной ответственности», – сказал Баканов.