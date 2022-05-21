Служба безопасности Украины: Медведчук сотрудничает со следствием и рассказывает про преступные схемы в верхушке
«Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение по делам о выведении из государственной собственности нефтепровода «Самара - Западное направление» и закупке угля у неподконтрольных Украине территорий в Донецкой и Луганской областях, сотрудничает со следствием». Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, передает Укринформ.
По его словам, нынешняя война между Украиной и Россией - прямое следствие политики Кремля, который во что бы то ни стало пытался сохранить свое влияние на Украину.
«А высшие должностные лица нашего государства, к сожалению, тем или иным способом помогали этому. Поэтому информация от Медведчука дает возможность украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика ранее. И это вопрос не только юридической, но и моральной ответственности», – сказал Баканов.
Напомним, что задержанный СБУ Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, ранее рассказал о схеме выведения из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Описывая суть схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента, а ныне народного депутата Петра Порошенко, а именно, что тот якобы не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством России, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
Медведчук уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента, и в конце концов за год работы трубопровод заработал для его владельцев в два раза больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал о деталях налаживания в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях. По словам Медведчука, в этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, работниками правоохранительных органов и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему.