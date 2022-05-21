В Британии на российского бизнесмена завели уголовное дело

Российский бизнесмен Петр Авен, проживающий в Великобритании, обвиняется в нарушении наложенных на него местными властями санкций, сообщил ТАСС источник, близкий к его окружению.

По словам собеседника агентства, в Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья - нарушение санкций. Он пояснил, что в Великобритании из-за санкций Авен может тратить не более £2,5 тыс. в месяц. При этом британские власти считают, что он тратит значительно больше и "живет не по средствам". Официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.