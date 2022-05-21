«Согласно соответствующему указанию президента Ильхама Алиева, Производственное Объединение «Азеригаз» проводит встречи с гражданами в регионах и работает, чтобы решить их проблемы в области газоснабжения». Об этом заявил гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев во время встречи с гражданами в Шеки.

На встрече также присутствовали жители Гахского, Загатальского и Огузского районов. В ходе встречи поднимались вопросы индивидуальной газификации, строительства газопроводов в населенных пунктах и новых жилых массивах. Руслан Алиев лично выслушал около 50 граждан, участвующих в заседании, и поручил решить все вопросы, вытекающие из обращений.