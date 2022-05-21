Суд в Украине арестовал Януковича за подписание Харьковских соглашений

Суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом в понедельник сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены, - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса. - 21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".