После прорыва в Брюсселе Лавров позвонил Байрамову и Мирзояну новость дополнена
Накануне в Брюсселе состоялся третий раунд переговоров между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в рамках «брюссельского формата». По завершении пятичасовых напряженных переговоров председатель Евросовета Шарль Мишель сделал, можно сказать, сенсационное и историческое заявление. Впервые после окончания второй карабахской войны Ильхам Алиев и Никол Пашинян пришли к важнейшим достижениям по основным направлениям армяно-азербайджанского урегулирования. Главным достижением встречи стала договоренность о проведении первого совместного заседания комиссии по делимитации и безопасности границ.
Сегодня же, после брюссельского прорыва, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами.
Согласно сообщению МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе по открытию всех коммуникационных линий в регионе, делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Согласно же сообщению МИД Армении, в ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Арарат Мирзоян коснулись пунктов трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Главы МИД двух стран рассмотрели вопросы формирования комиссии по делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией, налаживания экономических связей и разблокировки коммуникаций в регионе. Мирзоян подтвердил позицию Армении по установлению мира и стабильности в мире, а также по урегулированию отношений с Азербайджаном.