Накануне в Брюсселе состоялся третий раунд переговоров между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в рамках «брюссельского формата». По завершении пятичасовых напряженных переговоров председатель Евросовета Шарль Мишель сделал, можно сказать, сенсационное и историческое заявление. Впервые после окончания второй карабахской войны Ильхам Алиев и Никол Пашинян пришли к важнейшим достижениям по основным направлениям армяно-азербайджанского урегулирования. Главным достижением встречи стала договоренность о проведении первого совместного заседания комиссии по делимитации и безопасности границ.

Сегодня же, после брюссельского прорыва, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами.