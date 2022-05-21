Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на заседании делегацию Милли Меджлиса возглавлял председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, делегацию Великого национального собрания Турции (ВНСТ) – председатель парламентского комитета по международным отношениям Акиф Чагатай Кылыч, а грузинскую делегацию – председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

Самед Сеидов сказал, что рад приветствовать гостей в культурной столице Азербайджана: «Сегодня вы находитесь в свободной Шуше». Он отметил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева освободил свои территории от армянской оккупации, продолжавшейся почти 30 лет.

Председатель комитета сказал, что это наша первая встреча в Шуше. Он поблагодарил спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову за поддержку в организации мероприятия.

Самед Сеидов отметил, что Армения уничтожила историческое, материальное и культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях, разрушила наши города и села. Неслучайно эти районы называют Кавказской Хиросимой. Он сказал, что на этих землях ведутся восстановительные работы и еще многое предстоит сделать. Говоря о важности проведения этой встречи в Шуше, председатель комитета отметил историческое значение визитов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу и подписание Шушинской декларации. Он рассказал о встречах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, инициированных Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем. Самед Сеидов выразил уверенность в том, что в ближайшее время между двумя странами будет подписано мирное соглашение.

Выступившие далее депутаты трех стран Асим Моллазаде, Дерья Бакбак, Мехмет Гюзельмансур, Сабир Рустамханлы, Севиндж Фаталиева, Нигяр Арпадараи, Давит Зилпимиани, Камиль Айдын и другие рассказали о важности проведения такой совместной встречи на наших освобожденных территориях, в культурной столице Азербайджана Шуше.

Во встрече приняли участие члены Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Расим Мусабеков, Рамиль Гасан, Сахиб Алыев, Эльман Насиров, Насиб Магамалиев, Азер Керимли, Севиль Микаилова, Джаваншир Фейзиев, Рамин Мамедов, члены комитетов по международным отношениям парламентов Турции и Грузии и другие официальные лица.