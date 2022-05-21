Дешевый российский газ может испортить отношения Москвы и Тегерана?

Согласно информации, экспорт сжиженного газа является одним из основных источников дохода для пострадавшей от санкций Исламской Республики. Однако поставки могут оказаться под угрозой, поскольку западные санкции заставляют Москву искать новых клиентов для своих энергоресурсов.

Ключевые экспортные поставки сжиженного нефтяного газа Ирана столкнулись с большой конкуренцией, поскольку российские грузы по сниженным ценам привлекают традиционных клиентов Ирана – Афганистан, Пакистан и Турцию. Об этом со ссылкой на Nikkei пишет российское издание Neftegaz.ru.

Глава экспортеров нефти Ирана С.Х. Хосейни рассказал, что сжиженный газ продавался Афганистану и Пакистану примерно по $600-$700 за тонну, но афганцы недавно заявили, что будут покупать его у ИРИ по цене $450/т.

Приток более дешевого российского газа оказал давление на других региональных поставщиков, таких как Казахстан и Узбекистан.

К апрелю Ирану удалось увеличить добычу нефти на различных месторождениях до 3,8 млн барр./сутки, несмотря на жесткие санкции США, призванные парализовать энергетический сектор страны. Однако российские поставки дешевого сырья составили конкуренцию в Китае. У Ирана есть контракты на продажу газа Ираку, Турции, Афганистану и Пакистану, а также газовые свопы с Азербайджаном. Но, по мнению аналитиков, только Ирак, вероятно, останется клиентом в долгосрочной перспективе. По словам главы Национальной иранской газовой компании М. Чегени, Ирак попросил Иран о продлении контракта и по-прежнему стремится покупать газ у своего соседа.

Отвечая на вопрос Nikkei, теряет ли Иран таких клиентов, как Турция и Афганистан, М.Чегени не отрицал этого предположения. А лишь отметил, что каждая страна может обеспечить свои поставки энергии оттуда, где это более эффективно и доступно.

С учетом антироссийских санкций возрождение ядерной сделки позволило бы Ирану экспортировать нефть и газ в Европу. Однако обсуждение поставлено на паузу. После смены американской администрации усилия по возрождению ядерной сделки приобрели новый импульс. Но как раз тогда, когда соглашение считалось достижимым, началась «военная операция» России в Украине. В начале марта Москва потребовала от Вашингтона гарантий того, что любые санкции в отношении России не будут применяться к ее торговле и инвестициям с Ираном. Россия, по сути, использовала иранскую ядерную сделку в качестве рычага для ослабления санкций, на которые она была нацелена.

У Ирана теперь нет другого выбора, кроме как снизить собственные цены на газ, чтобы конкурировать с российскими скидками.