И Пашинян создал комиссию по делимитации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим решением сформировал Комиссию по вопросам демаркации и безопасности государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Соответствующее решение Никола Пашиняна опубликовано на сайте армянского правительства. Комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян, в ее состав войдут также представители министерств и других структур. В частности, в состав комиссии войдут замглавы МИД Мнацакан Сафарян, замминистра обороны Арман Саркисян, замглавы Минюста Григор Минасян, замминистра территориального управления и инфраструктур Оганес Арутюнян.

Отметим, что несколько минут назад стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев создал Государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Председателем госкомиссии назначен Шахин Мустафаев – заместитель премьер-министра Азербайджана.