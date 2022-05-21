В Харьковской области нашли тела 63 российских военных

В Харьковской области Украины на освобожденной от российской армии территории обнаружили 63 тела российских солдат. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает украинское издание Корреспондент.net со ссылкой на слова капитана Вооруженных сил Украины Антона Иванникова, который занимается расчисткой освобожденных территорий.

"Команда украинских военных ищет и собирает тела погибших... после вывода вооруженных сил России. Из Циркунов, Малой Рогани и Ольховки собрали 63 тела – они уже прошли полное описание и сейчас хранятся в одном из рефрижераторов Укрзализныци в Харькове", - заявил украинский военный.

По словам Иванникова, из 63 тел удалось идентифицировать примерно 15%, для остальных нужна экспертиза ДНК. "Есть документы, надписи на ремнях или шевроны. Тела в основном обгоревшие, они без голов, без конечностей, бывает такое, что есть пол тела", - отметил капитан ВСУ.

По словам Иванникова, тела находят благодаря военным, которые ведут активные боевые действия (они указывают места), а также мирным жителям. Военный рассказывает: бывает, что тела лежат в незарытой могиле, бывает, что погибших находят прямо на позициях.

Также Иванников рассказал, что в Малой Рогани обнаружили пять сожженных и закопанных тел. "Сами своих сожгли", - утверждает военный.

Иванников отмечает, что российские военные тела своих погибших не забирают. Их тела могут обменять на живых или погибших украинских бойцов.