Али Асадов встретился с председателем парламента Эстонии фото
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился сегодня с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Согласно сообщению, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-эстонских отношений в различных направлениях. Были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.