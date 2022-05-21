Байден: Путин «должен заплатить высокую цену» за вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин «должен заплатить высокую цену за свое варварство в Украине», заявил президент США Джо Байден, передает «Голос Америки».

В ходе своего выступления в Японии Джо Байден отметил важность долгосрочных санкций в отношении России.

«Если после всего, что он сделал, произойдет сближение между Украиной и Россией, а санкции не будут продолжены во многих отношениях, то какой сигнал это пошлет Китаю относительно попытки захватить Тайвань силой?» – сказал Байден.