Россия развернула в Крыму еще два дивизиона С-400

В Крыму росссийские военные разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 «Ворчун», сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.

«По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400», - говорится в сообщении.

Один дивизион ЗРК С-400 – это 8 пусковых установок комплекса по 4 зенитных ракеты в каждой.