Самолет AZAL не смог приземлиться в Нахчыване и вернулся в Баку
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 257 «Азербайджанских Авиалиний» по маршруту Баку - Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за грозы в районе аэропорта в Нахчыване, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Согласно сообщению, самолет в 21:00 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Пассажиры указанного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения в городе погодных условий.