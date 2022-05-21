Россияне наступают на Донбасс. Украина заявляет, что все атаки отбиты

Лиман – город к северо-востоку от Славянска, где оборудован мощный укрепрайон украинских сил.

Русская служба BBC отмечает, что различные пророссийские источники заявляют о штурме города Лиман силами Изюмской группировки. По их информации, российским войскам удалось занять часть города.

Противоречивая информация поступает из районов боевых действий в центре Донбасса, который контролируют украинские войска.

В то же время украинская сторона заявляет, что на Лиманском направлении в понедельник активных боевых действий не велось. "Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман", - говорится в вечерней сводке украинского Генштаба.

Вместе с тем российские войска продолжают попытки прорваться на административные границы Луганской области, на Северодонецком направлении подразделения РФ пытаются прорвать оборону и окружить украинские войска, сообщает украинский Генштаб.

По словам украинских военных, российская армия основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.

Генштаб Украины утверждает, что попытки наступления, предпринятые российской армией, успеха не имели, россияне понесли потери и отступили.