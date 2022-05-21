«Виновата» ворона: МВД о «стрельбе» в Баку

В соцсетях распространилась информация, что в окно квартиры на 10-м этаже жилого комплекса Xətaipark, расположенного на проспекте Гянджа, 39 в Хатаинском районе Баку, попала пуля. Подобное происходило и ранее.

На запрос Qafqazinfo глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев заявил, что инцидент произошел по неосторожности: «Районная полиция осведомлена об этой информации. Проведено расследование. Произошло все это по неосторожности. У мужчины было пневматическое ружье, и он пытался выстрелить в севшую на его окно ворону».

Гаджиев отметил, что владельцы пневматического ружья или спортивного оружия обязаны знать, что использование спецсредств данной категории в жилых помещениях может привести к серьезным последствиям.