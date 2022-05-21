Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах Турции

Турция намерена завершить процесс по созданию зоны безопасности у своих южных границ глубиной в 30 км, сообщил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания Кабинета министров.

"Те, кто защищает террористические организации, представляющие угрозу для Турции, оказывая им всевозможную поддержку, должны отказаться от своего высокомерного отношения. Тем временем мы работаем над недостающими частями нашей работы по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ. Районы, которые являются центром нападений против нашей страны, являются нашим приоритетом. Как только вооруженные силы Турции и разведслужбы завершат подготовку, эти операции начнутся. Мы примем решения по этому вопросу на заседании Совета национальной безопасности, которое состоится в четверг", - цитирует ТАСС президента Турции.

Отметим, что в настоящее время Вооруженные силы Турции проводят операцию против террористической Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.