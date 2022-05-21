Эрдоган заявил, что для него премьер-министр Греции перестал существовать

В Анкаре надеются, что в процессе поставок Турции истребителей F-16 США будут действовать без оглядки на неконструктивную позицию Афин по этому вопросу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров страны. Об этом сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства добавил, что Анкара не будет проводить заседание Стратегического совета Турция-Греция из-за антитурецких высказываний премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на переговорах с руководством США.

«Мы собирались провести заседание Стратегического совета с Грецией. Но Мицотакиса для меня больше не существует. Я отказываюсь от этой встречи с ним», - заявил турецкий лидер.