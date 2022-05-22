Экс-госсекретарь Киссинджер: нейтралитет Украины больше невозможен

«Восемь лет назад, когда появилась идея вступления Украины в НАТО, я тогда написал статью, в которой заметил, что было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом. Но теперь эта идея перестала существовать», – цитирует РБК экс-госсекретаря США.

Идея о сохранении Украиной нейтрального статуса и превращении страны в «мост» между Востоком и Западом перестала существовать, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своем выступлении в Давосе 98-летний Киссинджер напомнил о статье, которую он опубликовал в Washington Post в марте 2014 года. Она называлась «Чем закончится украинский кризис?». В этой статье Киссинджер отметил, что главная проблема для самоопределения Украины в том, что публичная дискуссия по этому вопросу так или иначе сводится к конфронтации. Выбор ограничивается только двумя вариантами – присоединиться ли Украина к Востоку или Западу, однако такая постановка вопроса не позволяет разрешить кризис и ставит Украину в крайне уязвимое положение в будущем, писал бывший госсекретарь.

Чтобы «выжить и процветать», Украина не должна быть «форпостом одной из сторон против другой – она должна функционировать как мост между ними», считал он. Россия при этом должна была принять, что «попытки превратить Украину в государство-сателлит и за счет этого вновь передвинуть свои границы» лишь обрекают ее на повторение «циклов взаимного давления в отношениях с Европой и США». В свою очередь, Запад, как писал Киссинджер, должен был признать, что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», поскольку история этих двух стран «тесно переплетена».

Если же и Запад, и Россия, и руководство Украины продолжат навязывать волю на всем географическом и культурном пространстве страны, это может привести либо к гражданской войне, либо к расколу Украины, предупреждал он. В качестве решения конфликта бывший госсекретарь тогда предложил четыре принципа:

дать Украине право свободно выбирать свои экономические и политические связи, в том числе с Европой; отказ от вступления Украины в НАТО; свобода Украины формировать любое правительство, которое отражает волю украинского народа. В этом вопросе Киссинджер предложил ориентироваться на Финляндию; также Россия должна признать суверенитет Украины над Крымом, а Украина должна согласиться на усиление его автономии.