20 стран подготовили новые пакеты военной помощи Украине

Приблизительно 20 стран объявили о новых пакетах помощи Украине в сфере безопасности, заявил во время состоявшейся в понедельник виртуальной встречи с союзниками министр обороны Ллойд Остин, передает Reuters.

Среди стран, объявивших о новых пакетах, Италия, Дания, Греция, Норвегия и Польша, сказал Остин журналистам после заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

По словам руководителя военного ведомства США, Дания предоставит противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним для защиты побережья Украины.

«Все присутствующие здесь понимают, насколько велики ставки в этой войне», – констатировал он.