Азербайджанец с феноменальной памятью выиграл Открытый чемпионат Германии

В Региональной гимназии немецкого города Хасфурт прошел Открытый чемпионат Германии по памяти Memory XL. Победителем соревнования стал азербайджанец Орхан Ибадов, набравший 5 735 очков и завоевавший титул обладателя самой лучшей памяти в Германии.

В соревновании, помимо представителей Германии и Азербайджана, выступали участники еще четырех стран. Оно было организовано Международной ассоциацией памяти. 2-е место занял итальянец Эмануэле Реньяни, 3-е – швейцарка Сузанна Хиппауф.

Между Орханом Ибадовым и Эмануэле Реньяни развернулась нешуточная борьба. Орхан победил благодаря успешному результату в последней категории, где он за 32 секунды запомнил расположение 52 игральных карт. В итоге преимущество азербайджанского спортсмена над итальянцем составило 20 очков.

Всего из десяти категорий феномен из Азербайджана победил в пяти. К примеру, он за 15 минут запомнил расположение 860 цифр, за 10 минут – расположение семи колод игральных карт, за 5 минут – расположение 100 слов и т.д.

Это далеко не первый успех 36-летнего Орхана Ибадова. В 2017 году в Стамбуле он стал победителем соревнования MEMORIAD. В декабре 2018 года на чемпионате мира в Вене Орхан занял достаточно высокое 11-е место, войдя в ряде категорий в десятку лучших и заняв 1-е место среди спортсменов с постсоветского пространства.