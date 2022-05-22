Репортёрской группе haqqin.az с трудом удалось въехать в Молдову: Кишинёв в ожидании диверсантов

Журналисты были допрошены Службой безопасности аэропорта в Стамбуле о целях посещения Кишинева. Посадка на рейс была разрешена лишь после того, как были представлены журналистские удостоверения и подробно описаны цели посещения Кишинева, включая подготовку репортажей о ситуации вокруг Молдовы. При этом, журналистов предупредили о предстоящем допросе в аэропорту Кишинева и проблеме посещения этой страны.

Корреспондентская группа haqqin.az в составе журналистов Эйнуллы Фатуллаева и Идриса Гейдарли столкнулась с проблемой при въезде в Молдавию.

Прибыв в аэропорт Кишинева, к Эйнулле Фатуллаеву и Идрису Гейдарли подошли сотрудники полиции и погранслужбы, которые долго расспрашивали о целях визита в Кишинев.

«На первый взгляд столь пристальный интерес со стороны силовых структур показался крайне странным. Но учитывая последние ультимативные заявления в адрес властей Молдовы, угрозу интервенции, которая нависла над этой страной и возможности инсценировки внутренних катаклизмов в этой стране, столь тщательный контроль все же поддается логическому объяснению. Я думаю, что власти Молдавии обеспокоены повторением «украинского сценария» с предварительным размещением в Кишиневе диверсантов. Тщательной фильтрации подвергается буквально каждый въезжающий пассажир», - заявил Эйнулла Фатуллаев, комментируя возникшую ситуацию.

Эйнулла Фатуллаев отметил, что ему удалось въехать в Молдову лишь благодаря личному авторитету и влиянию посла Азербайджана Гудси Османова, который предоставил молдавским силовикам свои личные гарантии.

«Нас призвали сохранять бдительность и соблюдать осторожность во время пребывания в Кишиневе. Видимо власти Молдовы получили информацию о каких-то угрозах. Других причин устанавливать столь строгий контроль я не вижу», - сказал журналист.