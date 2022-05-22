Ильхам Алиев рассказал Эрдогану о брюссельском прорыве

Согласно сообщению, Ильхам Алиев рассказал Реджепу Тайипу Эрдогану о состоявшихся накануне в Брюсселе переговорах с председателем Европейского Совета и премьер-министром Армении. Президент Ильхам Алиев коснулся обсужденных во время встречи вопросов, связанных с подготовкой мирного договора между Азербайджаном и Арменией, представленными Азербайджаном в этой связи пятью принципами, основанными на международном праве, нормализацией отношений между двумя странами, открытием транспортных коридоров, делимитацией границ.

Президент Азербайджана положительно оценил итоги трехсторонней встречи в Брюсселе.

Глава азербайджанского государства отметил, что сегодня он подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что стороны пришли к договоренности об открытии Зангезурского коридора, в том числе строительстве как железной, так и автомобильной дорог.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за информацию о трехсторонней встрече и высоко оценил достигнутые на ней положительные результаты. Президенты Азербайджана и Турции подчеркнули важность скорейшего достижения мира в регионе.

В ходе беседы главы государств обменялись также мнениями по вопросам двусторонних отношений и дальнейшим контактам.