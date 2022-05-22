Эрдоган: Турция не приемлет посягательств на территориальную целостность Украины

Турция приложила настоящие усилия для установления мира в Украине, вместо того чтобы участвовать в «шоу» по урегулированию, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы оказали самую серьезную, конкретную и полезную поддержку Украине и ясно дали понять, что неприемлем посягательств на ее территориальную целостность и право на суверенитет», – сказал Эрдоган, говоря о позиции Турции по поводу расширения НАТО, передает РБК.

Турецкий лидер отметил, что Анкара внесла большой вклад в борьбу с угрозами с Востока. Отказ турецкой стороны от поддержки вступления в НАТО Финляндии и Швеции «проистекает не из фанатизма или враждебности», а «из принципиальной позиции в борьбе с терроризмом». «Если страны, подавшие заявку на членство в НАТО, оглянутся назад, они увидят это», – добавил турецкий лидер.