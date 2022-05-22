Под санкции попало 20 процентов российского экспорта

Под санкции, введенные против России из-за войны в Украине, попало около 20 процентов российского экспорта, сообщило РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Решетникова.

По его данным, половина внешнего торгового оборота РФ приходится на долю стран, которые ввели санкции против России, а со странами «Большой семерки» (G7) – 25 процентов от общего объема внешней торговли России. Введенные торговые ограничения касаются не всего экспорта, а лишь его части, поэтому другая часть по-прежнему регулируется международными правилами торговли.

«Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20 процентов российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи», - пояснил Решетников.