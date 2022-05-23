Началась подготовка к отправке гражданина Турции в космос
Турция начинает подготовку к отправке своего гражданина на Международную космическую станцию (МКС), сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
"В рамках национальной космической программы Турция официально начинает процесс отправки нашего гражданина на Международную космическую станцию", - передает ТАСС слова президента Турции.
Любой гражданин моложе 45 лет, желающий стать первым турецким космонавтом, может подать заявку на участие в программе на сайте uzay.gov.tr. Прием заявок будет осуществляться до 23 июня 2022 года.