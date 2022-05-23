Зеленский рассказал о плане Б на случай его убийства

Украина – парламентско-президентская республика и украинские власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны, заявил президент Владимир Зеленский во время разговора по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

"Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", - цитирует Украинская правда президента Украины.

Издание отмечает, что Зеленскому дважды задавали вопрос, планировалось ли что-нибудь на случай, если бы одна из попыток россиян совершить покушение на президента удалась. Большую часть времени Зеленский отшучивался. Вспомнил фильм "День сурка". "Столько усилий, люди тратили силы и деньги… я уже готов им и помочь.. но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь по-философски", - сказал глава украинского государства.