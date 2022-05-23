Турция ждет от Швеции «конкретных гарантий»

«В Анкаре ожидают, что Швеция, подавшая заявку на членство в НАТО, предпримет принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии относительно безопасности Турции», - отмечается в заявлении.

Позиция Турции в отношении заявки Швеции на вступление в НАТО предельно ясна – Анкара ждет, что Стокгольм предоставит конкретные гарантии в соответствии с «принципом коллективной безопасности» альянса. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением по связям Администрации президента Турции, передает Anadolu.

Согласно заявлению, такие гарантии должны включать прекращение политической поддержки терроризма, устранение источников финансирования терроризма, прекращение военной поддержки террористической организации РКК и ее сирийского ответвления PYD, а также отмену эмбарго и санкций против Анкары.

«Правительство Швеции предоставляет PKK/PYD военное снаряжение, в частности противотанковые средства и беспилотники», - констатировали в Управлении.

В Управлении напомнили, что оружейное эмбарго Швеции против Турции было введено на фоне усилий Анкары по защите своих законных интересов в Восточном Средиземноморье на основе международного права и обеспечению безопасности своих границ с Сирией.

«Наша страна с 2017 года запрашивает у Швеции экстрадицию террористов PKK/PYD и FETÖ, но до сих пор не получила положительного ответа», - отметили в Управлении.

Кроме того, говорится в коммюнике, шведские власти обязались предоставить 376 миллионов долларов на поддержку PKK/PYD, которая внесена в список террористических организаций 38 стран, включая членов НАТО и ЕС, и нацелена на национальную безопасность члена Североатлантического альянса – Турции.

«Турция придерживается политики открытых дверей в НАТО, но в Анкаре при этом считают необходимым, чтобы члены альянса и страны-кандидаты на вступление в блок активно сотрудничали в борьбе с терроризмом, как и в других областях», - подчеркнули в Управлении.