«Альтернативы нет, кроме как бороться»: тревожный прогноз от Зеленского

«Самая тяжелая боевая ситуация сейчас в Донбассе – Бахмут, Попасная, Северодонецк. На этом направлении оккупанты сосредоточили самую большую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Никто не разрушал Донбасс так, как делают это сегодня российские военные», - сказал Владимир Зеленский в традиционном видеообращении в понедельник вечером, его цитирует Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что «российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонщину, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасса. Где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, пытаются укрепить позицию».

«Ближайшие недели войны будут сложными, но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться», - заявил Зеленский.