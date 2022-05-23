Миллиард в год за передачи Соловьева

Передачу «Воскресный вечер» телеканал «Россия 1» покупает у частной компании «М-Продакшн Групп». Ее владелец – Маргарита Житницкая, продюсер Соловьева. Ей же принадлежит товарный знак «Соловьев LIVE».

The Insyder пишет, что You-Tube канал «Популярная политика» установил, что с 2018 по 2020 год телеканал «Россия 1» перевел на счет компании свыше трех миллиардов рублей за производство передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В расследовании также сказано, что Соловьев получает зарплату в 53 млн рублей в год и надбавку в 86 млн рублей в год, и 25 млн в год за использование контента сторонними сервисами. Суммарно доход Соловьева в год составляет 163 млн рублей.