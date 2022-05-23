На следующий день после того, как в Тегеране был убит полковник КСИР Сайяд Ходаи, 13-й канал израильского телевидения сообщил, что Израиль усилил меры безопасности в своих посольствах, а также на еврейских объектах за границей.

Других подробностей телеканал не привел, только отметил, что сделано это в ответ на угрозы в адрес Израиля со стороны политического руководства Ирана и командиров Корпуса стражей исламской революции.

Ранее израильские СМИ сообщали, что иранский полковник Сайяд Ходаи, убитый в центре Тегерана, отвечал за планирование и подготовку терактов против граждан Израиля и израильских целей за границей. Как сообщала радиостанция "Кан Бет", подготовка терактов велась на территории Турции, Кипра, Кении и Колумбии. Все атаки были предотвращены израильским Моссадом.