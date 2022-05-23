«У нас нет права отдать землю»: Зеленский верит, что война закончится победой Украины

Глава украинского государства добавил, что в Украине война закончится страданиями и потерей большого количества людей. Однако, по его словам, у украинцев нет выбора. Они защищают свою землю и воюют за свободу. «Поэтому у нас нет выхода, наша война закончится нашей победой. Это не война до последнего украинца. Мы не имеем права отдать и землю, и людей, живущих на этой земле», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что в Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских. «Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них в 20 раз больше техники, сейчас в Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ», сказал Зеленский, подчеркнув, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому «нам нужна техника, действующая на большом расстоянии».